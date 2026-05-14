Азербайджан возглавит Платформу НПО Глобального Юга в течение пяти лет

First News Media13:00 - Сегодня
Азербайджан возглавит Платформу НПО Глобального Юга в течение пяти лет

Азербайджан будет возглавлять Секретариат Платформы НПО Глобального Юга (Global South NGO Platform - GSNP) на протяжении пятилетнего срока.

Как сообщает Report, об этом объявлено на первом заседании Генеральной ассамблеи организации.

По итогам голосования генеральным секретарем Платформы был избран представитель Азербайджана Фуад Керимли.

Для координации работы также были избраны четыре заместителя генсека, которые будут курировать регионы Латинской Америки, Африки, Азии и Тихоокеанского бассейна.

В заседании первой Генассамблеи принимают участие делегаты НПО из более чем 110 государств Латинской Америки, Африки, Азии и Тихоокеанского бассейна, где проживает около 80% населения мира.

