Китай нарастит закупки нефти у США

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом выразил интерес к увеличению закупок нефти у США, чтобы снизить зависимость от ситуации в Ормузском проливе.

Об этом сообщил Белый дом.

"Председатель Си Цзиньпин также дал понять, что Китай против милитаризации [Ормузского] пролива и любых попыток взимать плату за его использование, а также выразил интерес к закупке большего объема американской нефти, чтобы снизить зависимость Китая от пролива в будущем", — говорится в сообщении.

Источник: ТАСС