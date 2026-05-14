Белый дом: лидеры США и КНР согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием.
Об этом сообщил Белый дом.
"Обе стороны согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - говорится в сообщении.
В Белом доме также отметили, что стороны согласны, что "Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей".
Трамп провел хорошую встречу с Си Цзиньпином в Пекине, стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи, которое приводит телекомпанию CNN.
Источник: ТАСС
