Белый дом: лидеры США и КНР согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием.

Об этом сообщил Белый дом.

"Обе стороны согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - говорится в сообщении.

В Белом доме также отметили, что стороны согласны, что "Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей".

Трамп провел хорошую встречу с Си Цзиньпином в Пекине, стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи, которое приводит телекомпанию CNN.

Источник: ТАСС