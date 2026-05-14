В Ичеришехер впервые проводится перепись населения - ФОТО

В Ичеришехер впервые проводится масштабный статистический учет населения.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Учет ведется в рамках стратегического проекта по модернизации системы управления и повышению качества работы с жителями. Для организации процесса и обработки данных создана специальная комиссия.

Данный шаг в первую очередь направлен на улучшение социально-бытовых условий жителей и индивидуализацию предоставляемых им услуг. По его итогам Управление получит точные сведения о численности, плотности и географическом распределении населения - данные, необходимые для эффективного планирования будущих социальных программ и инфраструктурных проектов.

Собранная информация позволит выявить реальные потребности жителей и адресно выстроить систему услуг - от коммунального обслуживания до мер социальной поддержки.

Данные собираются как в бумажной, так и в электронной форме. Конфиденциальность персональных сведений гарантируется на законодательном уровне. Сформированная база данных будет использоваться исключительно для принятия стратегических решений в интересах жителей.