МО Польши: США не будут сокращать воинский контингент в стране
США не планируют сокращать военное присутствие в Польше, ведутся переговоры о его увеличении.
Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Я хотел бы всех успокоить — численность американских военных в Польше не уменьшается, работаем над увеличением их числа", — заявил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
Косиняк-Камыш вновь заявил, что решение Вашингтона об отмене отправки в Польшу 4 тыс. военных связано с процессом "реорганизации" американских войск в Европе. Политик добавил, что он и глава Генштаба польской армии Веслав Кукула созванивались с американским военным руководством по этому вопросу.
Министр также подчеркнул, что Вашингтон вместе с тем пока не принимал решения и по увеличению контингента в Польше.
Накануне порталы Defense News и Army Times сообщили со ссылкой на Пентагон об отмене Вашингтоном решения об отправке в Польшу 4 тыс. военнослужащих. Всего на польской территории на постоянной и ротационной основе размещены около 10 тыс. американских военных.
Источник: РИА Новости