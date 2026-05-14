Малейка Аббасзаде рассказала об изменениях, которые будут внесены в выпускные экзамены

В будущем на выпускном экзамене может быть введена проверка разговорных навыков по иностранному языку.

Об этом в интервью информационному агентству АПА заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ отметила, что в настоящее время на этих экзаменах проверяются три компонента, навыка: «На выпускных экзаменах по иностранному языку пока не применяется проверка разговорных навыков. В тестовом блоке представлены задания, проверяющие навыки чтения с пониманием и восприятия на слух. Однако на следующих этапах возможны изменения, связанные также с проверкой разговорных способностей».

По ее словам, в следующем году на выпускном экзамене в XI классе предусматривается написание учащимися небольшого текста объемом в сто слов по предмету «Иностранный язык»: «Выполнение этого задания может потребовать добавления примерно 15 минут к общей продолжительности экзамена. Вопрос в настоящее время еще обсуждается. Нормативно-правовые документы также должны соответствовать этому. Если решение будет утверждено, об этом будет официально объявлено».

Малейка Аббасзаде также заявила, что в будущем планируется цифровизация экзаменов по информатике: «Одновременно планируется цифровизация некоторых экзаменов, в том числе вступительного экзамена в магистратуру. В этом направлении проводятся поэтапные изменения. Второй этап вступительного экзамена в резидентуру также с этого года будет электронным».