Исполнительный директор UN-Habitat поприветствовала участников WUF13 из Баку

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах поприветствовала весь мир из Баку в преддверии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Соответствующая информация и видеозапись опубликованы на странице "WUF13Azerbaijan" в социальной сети X.

"В преддверии завтрашнего открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах приветствует весь мир на ведущем глобальном форуме по устойчивой урбанизации", - говорится в публикации.

Отмечается, что более 40 тысяч участников из свыше 180 стран прошли регистрацию, что позволит расширить диалог по вопросам обеспечения населения достойным жильем и устойчивого городского развития.

Напомним, 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Форум организован в рамках тесного сотрудничества Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на международный обмен опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

Источник: Report