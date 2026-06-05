В Украине прокомментировали атаку дронов на грузовые суда в Азове

В Украине прокомментировали информацию о ночной атаке дронов на грузовые суда в Азовском море.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в своем посте в соцсетях сообщил, что в ночь на 5 июня украинские беспилотники нанесли удары по пяти судам в портовых районах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах Крыма.

По данным командующего, целями стали грузовые суда и танкеры, которые «использовались для незаконного вывоза украинского зерна, а также для перевозки топлива и военных грузов». Все атакованные суда, по его словам, отключили судовые радары и закрасили бортовые названия, чтобы скрыть принадлежность.

«Крупные стационарные цели, классифицированные как военные, больше не обеспечивают долгосрочной выживаемости и регулярного транспорта», — написал Роберт Бровди. Он добавил, что «логистика контрабанды захватчиков должна быть остановлена».

Операцию, по заявлению командующего, провели «Птицы SBS» и «Птицы 1-го ОС Незамеченных Сил». В публикации он отметил «хорошую обзорную камеру и сильные аргументы» ударных дронов.

К посту приложены кадры, предположительно снятые с беспилотников, на которых видны очертания нескольких судов в ночных условиях.

В то же время ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками».

По ее словам, это в очередной раз «подтверждает террористическую сущность киевского режима».

Как ранее сообщил МИД Азербайджана, этой ночью на два иностранных грузовых судна, в составе экипажа которых находились 25 граждан Азербайджана, были осуществлены атаки беспилотных летательных аппаратов: «По полученной от российской стороны информации, в результате атаки погибли 5 азербайджанских граждан, еще 3 получили ранения. Пострадавшие были помещены в больницу города Ейск». Отмечается, что указанные суда не принадлежат Азербайджанскому государству.

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