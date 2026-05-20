Расим Багиров: «Вопросы жилья напрямую связаны с социальной стабильностью и благополучием человека»

«Вопросы, связанные с жильем и социальным развитием, глубоко взаимосвязаны. Жилье — это не просто вопрос инфраструктуры или экономики, как мы уже обсуждали. Оно напрямую связано с социальной стабильностью, качеством жизни, инклюзией и благополучием человека».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил директор департамента международных связей и работы с документами Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики Расим Багиров на панельной сессии «Медиа как движущая сила общественного дискурса по вопросам жилья и устойчивости городов» в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как отметил Р. Багиров, понимание общественностью жилищной политики и городских реформ требует ответственной коммуникации, репортажей, основанных на фактах, и прозрачной публичной дискуссии.

«Медиа также играют значительную роль в укреплении прозрачности и подотчетности в управлении городами.

Объективное освещение инициатив в области городского планирования, инфраструктурных проектов, экологической политики и государственных услуг способствует повышению институциональной ответственности и укрепляет доверие общества к процессам управления», — сообщил он.

По его словам, в сегодняшней информационной среде эта ответственность становится еще более критической.

Наряду с возможностями, созданными технологиями цифровых коммуникаций, общества сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с дезинформацией, манипулятивными нарративами и быстрым распространением непроверенной информации. Эти факторы могут подорвать общественное доверие, ослабить социальную сплоченность и осложнить информированный публичный диалог — особенно в периоды городской трансформации, восстановления или кризиса.

«По этой причине достоверная информация, этичная журналистика, медиаграмотность и высокие профессиональные стандарты остаются важнейшими компонентами устойчивых обществ. Сообщества становятся сильнее и лучше подготовлены к будущим вызовам, когда граждане имеют доступ к заслуживающей доверия информации и обладают способностью критически оценивать окружающую их информационную среду», — заключил Расим Багиров.