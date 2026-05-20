США готовятся выдвинуть обвинения против Рауля Кастро

Министерство юстиции США может официально выдвинуть обвинения в отношении бывшего лидера Кубы (2008–2018 гг.) Рауля Кастро.

Это связано с произошедшим в 1996 году инцидентом с уничтожением двух американских самолетов.

Обвинения против экс-лидера Кубы могут быть выдвинуты в среду, 20 мая, в рамках запланированной в Майами пресс-конференции, посвященной памяти жертв событий 30-летней давности, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники.

Газета The New York Times ранее писала, что высокопоставленные чиновники Белого дома рассматривают возможность ареста Кастро по аналогии с реализованным в январе 2026 года в Венесуэле сценарием.

В начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает деятельность иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе.

Американский лидер также допустил возможность отправить к берегам острова авианосец "Авраам Линкольн".

14 мая директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Гавану встретился с кубинскими официальными лицами, среди которых был Рауль Гильермо Родригес Кастро — внук бывшего главы Госсовета республики.

