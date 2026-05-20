Галузин: запад пытается вытеснить Россию из Центральной Азии

Запад пытается вытеснить Россию из Центральной Азии и создать свою инфраструктуру вблизи российских границ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Отмечаем стремление США и Евросоюза взять под контроль ключевые транспортные коридоры и природные ресурсы региона. Нас настораживает активность, с которой Вашингтон проталкивает сделки по критически важным минералам и редкоземельным металлам. Речь идет не просто об экономической конкуренции, а о попытке вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ», — отметил дипломат.

По его словам, Запад предлагает партнерам России проекты, якобы направленные на «диверсификацию экономики» или «защиту от внешних угроз». Однако за красивыми словами отчетливо просматривается стремление подорвать кооперацию и историческую дружбу.

«Кроме того, активизировано насаждение искусственного «синдрома российской угрозы». Мы наблюдаем, как Великобритания и некоторые государства ЕС планомерно продвигают нарратив о мнимой опасности, якобы исходящей от Москвы», — подчеркнул Галузин.

Цель таких действий — побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных Западом.

«Хотел бы подчеркнуть, что ни Россия, ни наши исторические друзья и стратегические партнеры в Центральной Азии не заинтересованы в подобных сценариях. Государства региона не желают становиться пешками в чужой игре. Мы продолжим совместную работу по защите наших общих интересов и развитию интеграционных процессов, не оставляющих Западу шансов на реализацию его геополитических авантюр в Евразии», — заключил замглавы МИД РФ.

Источник: «Известия»