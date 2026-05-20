В Баку появились новые полосы для микромобильности - ФОТО

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) продолжает работы по развитию инфраструктуры микромобильности в Баку.

Цель работ - обеспечить непрерывность сети, а также безопасность и комфорт участников движения, использующих средства микромобильности, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Для организации непрерывной сети микромобильности велосипедные дорожки поэтапно соединяются между собой.

В рамках проводимых работ новые полосы для микромобильности организованы ещё на двух участках - на улице Шафаята Мехтиева и проспекте Вагифа. Ранее созданные полосы на проспекте Метбуат также продлены до пересечения с улицей Акима Аббасова. На территории нанесена соответствующая дорожная разметка. В ближайшие дни планируется установка дорожных знаков и защитных ограждений.

На следующем этапе благодаря новой полосе для микромобильности, которая будет создана на улице Акима Аббасова, планируется организовать круговое движение. Полосы, проложенные на проспекте Вагифа, в перспективе также планируется соединить с велосипедной дорожкой в парке «Ататюрк».

«В рамках городской концепции сеть полос для микромобильности будет расширяться. Основная цель - сделать средства микромобильности полноценным видом транспорта для участников дорожного движения, особенно при поездках на короткие расстояния», - отмечают в AYNA.