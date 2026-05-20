Натиг Мамедли: Азербайджанские медиа, написавшие историю успеха СОР29, повторяют этот триумф на WUF13

«Азербайджанские медиа уже накопили богатейший опыт в сфере освещения международных мероприятий, и это нас очень радует».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики Натиг Мамедли, отвечая на вопросы журналистов в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, особенно отрадно, что отечественные СМИ, написавшие историю успеха СОР29, сегодня повторяют этот триумф и на полях WUF13.

«Именно азербайджанские медиа являются одним из главных источников новостей как для внутренней, так и для международной аудитории. Сегодня одной из самых оживленных локаций на WUF13 стала медиазона, где журналисты работают в непрерывном режиме», — подчеркнул Натиг Мамедли.

Заместитель исполнительного директора Агентства отметил, что основную часть медиаповестки Азербайджана сейчас составляют именно мероприятия WUF13 и важные месседжи, озвученные на этой платформе, что является принципиально важным вопросом.