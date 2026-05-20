EMIN рассказал о том, как заработал свой первый миллион долларов - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN рассказал о том, как заработал первый миллион долларов (1,7 млн манатов) на музыкальной деятельности.

«Как я заработал свой первый миллион долларов? Никто не поверит, но это был не бизнес. Когда я начал первую успешную концертную деятельность и начал ездить в туры, у меня была мечта заработать музыкой миллион долларов», - рассказывает EMIN в видео, опубликованном в социальной сети Instagram.

Он вспоминает, что ему предложили тур по 50 городам России: «Мы отъездили тур. И это был первый миллион долларов, который для меня был очень ценным, потому что это первые деньги, которые я заработал, получая удовольствие, выступая на сцене, делясь своей музыкой со своим зрителем и слушателем. Наверное, это были самые ценные деньги».

Народный артист подчеркивает, что произошло это в возрасте 35 лет.

