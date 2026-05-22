АЖД объявило льготы для детей на маршруте Баку–Тбилиси

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявило правила и льготы для детей на международном пассажирском поезде Баку–Тбилиси–Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД, дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно при условии, что не занимают отдельное место. Для детей от 5 до 10 лет предусмотрена скидка до 50% на билеты в зависимости от класса обслуживания, даты покупки и сезона.

Также компания напомнила основные правила перевозки детей:

— бесплатный билет для ребёнка до 5 лет должен быть оформлен официально;

— проезд детей возможен только при наличии действующего заграничного паспорта;

— если ребёнок выезжает за границу с одним из родителей, требуется нотариально заверенное согласие второго родителя; при поездке без родителей — согласие обоих родителей.

Билеты можно приобрести через официальный сайт «Azərbaycan Dəmir Yolları», мобильное приложение ADY Mobile или в железнодорожных кассах.