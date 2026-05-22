Трамп подтвердил, что Габбард уходит с поста главы Нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Тулси Габбард покидает пост директора Национальной разведки США.

"Тулси проделала невероятную работу, и нам будет ее не хватать", - написал глава администрации США на своей странице в социальной сети Truth Social, комментируя новость о предстоящем уходе Габбард в отставку. "К сожалению, <...> Тулси Габбард покидает администрацию [США] 30 июня", - отметил глава Белого дома. Он упомянул, что это решение она приняла в связи диагностированным недавно у ее мужа раком. Временно исполняющим обязанности главы Нацразведки США будет первый заместитель Габбард Эрон Лукас, уточнил президент.

Он также опубликовал текст прошения Габбард об отставке. Документ датирован 22 мая. Габбард пишет в нем, что "должна уйти с госслужбы", чтобы иметь возможность полностью поддерживать мужа в ходе начинающегося курса его лечения. Она также пообещала обеспечить "гладкую и тщательную" передачу дел.

Между тем информационное агентство Reuters передало со ссылкой на неназванное осведомленное лицо, что уйти в отставку Габбард якобы вынудил Белый дом. Увольнения Габбард добивалась, в частности, правая политическая активистка, близкая к американскому лидеру, Лора Лумер, имеющая крайне неоднозначную репутацию. Согласно имеющимся данным, за сохранение должности директора Нацразведки США за Габбард выступал другой близкий к главе американской администрации видный представитель правящей Республиканской партии - Роджер Стоун.

Габбард официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных органов.

