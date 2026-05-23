В Баку стартовал мемориал по легкой атлетике памяти Афгана Сафарова

В Баку начался 29-й международный мемориал по легкой атлетике, посвященный памяти заслуженного тренера Афгана Сафарова.

Соревнование проводится при организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации легкой атлетики Азербайджана при поддержке World Athletics.

На церемонии открытия представители министерства и федерации подчеркнули вклад Афгана Сафарова в развитие легкой атлетики в стране, отметив также значение турнира для отбора спортсменов на престижные международные старты.

В соревновании, включенном в календарную платформу World Athletics, участвуют около 80 спортсменов из Азербайджана, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана.

В первый день мемориала победителями в беге на 100 метров стали Тембо Джон и Ламия Велиева. На дистанции 400 метров первенствовали Руслан Литовски из Кыргызстана и Илаха Гулиева, в беге на 1500 метров - Бахтияр Аскерли.

В тройном прыжке лучшие результаты показали Рустам Мамедов и Екатерина Сарыева, а в толкании ядра победили Исмаил Алиев и Сакина Гаджизаде.

Мемориал имеет важное значение для определения состава спортсменов, которые смогут выступить на чемпионате Европы, Балканском чемпионате и крупных турнирах среди младших возрастных групп.

Источник: Report