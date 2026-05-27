ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию нового военного лидера ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении нового руководителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Уде.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, подтверждение его гибели получено после прицельного удара по северной части сектора Газа, нанесенного 26 мая.

Сообщается, что Уде возглавлял вооруженное крыло ХАМАС около двух недель, сменив на этом посту Иззэддина аль-Хаддада, ранее ликвидированного в результате точечного удара. До назначения он руководил разведывательным подразделением движения.

В армии Израиля утверждают, что именно в этой роли Мухаммед Уде участвовал в планировании и координации нападения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.