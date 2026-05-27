Телеканал Anewz подготовил новый документальный фильм «ЦЕЛЬ — ЕРЕВАН», который выстраивает сенсационное расследование вокруг международной сети политического влияния и раскрывает методы ведения современной гибридной войны на Южном Кавказе.

Расследование, основанное на эксклюзивных секретных аудиозаписях, опубликованных впервые изданием Minval Politika, приоткрыло завесу тайны над масштабным заговором, целью которого является не просто дипломатическое давление на руководство Армении, а полноценное вмешательство в избирательный процесс и смещение премьер-министра Никола Пашиняна.

В центре этого скандала оказался бывший главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо, который на записях открыто говорит о мотивах своего вовлечения в региональный конфликт. Оценив геополитическую реальность после заключения Пражских соглашений 2022 года, экс-прокурор пришел к выводу, что вопрос так называемого «арцаха» окончательно закрыт, и сознательно решил использовать свой юридический авторитет, чтобы, по его же собственным словам, «испортить это шоу».

Как следует из материалов расследования, Окампо выступал не как одиночный идеалист, а как ключевой исполнитель в теневой структуре, щедро финансируемой крупным бизнесом. Главным спонсором этой деятельности называют российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, которого его собственный политический координатор Эдуард Меликян на пленке именует не иначе как «большим боссом» в России, обладающим безграничными ресурсами. Интересно, что сам Карапетян сейчас является фигурантом серьезных уголовных дел в Армении, связанных с деятельностью государственных электросетей, что придает его политической активности явный оттенок личной заинтересованности.

Полученные от олигархических кругов средства Окампо направил на построение асимметричной информационной войны в Европе, наняв молодых оперативников для координации медийного наступления. Теневой штаб искусственно сконструировал агрессивную кампанию в социальных сетях с использованием хэштегов «COP29, Stop the Genocide, Free Armenian Hostages» («COP29, “стоп геноцид”, “свободу армянским заложникам»), мобилизовав для их ежедневной публикации около 6500 представителей диаспоры. Эта кампания преследовала цель ввести в заблуждение ведущие мировые СМИ и загнать в угол европейских лидеров, причем Окампо лично признается на записях, что ради непосредственного давления на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен нанял бывшего юридического советника Жозепа Борреля прямо внутри Европарламента.

Европейский вектор гибридной атаки сопровождался зеркальным наступлением на американском направлении, где бывший посол и вашингтонский лоббист Ара Папян координировал свои действия с Окампо для мобилизации политического веса армянской общины в США. В расследовании утверждается, что лоббисты предметно обрабатывали американских сенаторов, предлагая им финансовую поддержку и голоса избирателей в обмен на продвижение нужных политических решений, в то время как Армянский национальный комитет Америки (ANCA), тесно связанный с партией «Дашнакцутюн», оказывал мощное давление изнутри, пытаясь сорвать мирные договоренности, достигнутые при посредничестве Вашингтона.

Безусловно, можно возразить, что протестная активность внутри самой Армении носит органический характер и вызвана реальным недовольством граждан, называющих Пашиняна предателем. Однако обнародованные аудиозаписи доказывают, что этот «подлинный общественный гнев» цинично используется как оружие. Так, российская разведка и пророссийские фракции армянского парламента умело манипулируют внутренними разногласиями через социальные сети, чтобы максимально расколоть общество, ведь сохранение конфликта является единственным способом удержать ускользающее влияние Москвы на Южном Кавказе.

В этой многоуровневой игре критически важным полем битвы стала Армянская апостольская церковь, руководство которой, по заявлениям Меликяна, оставалось лояльным директивам Карапетяна благодаря его щедрому финансовому покровительству. Когда внутриполитическая ситуация накалилась, церковные иерахи открыто запросили защиты, что вынудило правительство Пашиняна начать жесткое преследование священнослужителей, вовлеченных в антиправительственную кампанию, вплоть до тюремных сроков для епископов, заподозренных в связях с российскими спецслужбами.

Первоначально вся эта отлаженная машина теневого влияния планировала сорвать важнейший саммит Европейского Союза в Ереване в мае, но после того, как эта попытка провалилась, организаторы заговора полностью переключили ресурсы на предстоящие парламентские выборы. Их стратегия остается неизменной - использовать лозунги о правах карабахских армян для мобилизации уличных протестов, поставить избирателей перед искусственным радикальным выбором и спровоцировать конституционный кризис, чтобы в итоге привести к власти подконтрольную Москве коалицию и заблокировать подписание мирного договора с Баку.

Сам Никол Пашинян прекрасно осознает масштаб угрозы, публично предупреждая старые элиты в лице Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна о том, что они доживают последние недели на политической арене и проведут долгие годы за решеткой.

Сегодня граждане Армении оказались перед фундаментальным историческим выбором между трудным, но суверенным миром и обещаниями вечного конфликта от старой гвардии, чьи услуги, как показывают секретные пленки Окампо, оплачиваются страной, не желающей выпускать регион из своих объятий.

Али Мамедов