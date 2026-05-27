СМИ: США планируют сократить военное присутствие в структурах НАТО

НАТО может столкнуться со значительным сокращением американского военного участия.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, посланник Пентагона Александер Велес-Грин уведомил партнеров в Брюсселе о планах США уменьшить вклад в механизм планирования и развертывания сил NATO Force Model.

Речь идет о сокращении предоставляемых альянсу боевых подразделений, включая истребители, корабли, беспилотники и самолеты-заправщики. По информации Der Spiegel, США ожидают, что европейские союзники возьмут на себя большую часть этих задач.

Сообщается, что Вашингтон может примерно на треть уменьшить число истребителей и стратегических бомбардировщиков, а также сократить количество эсминцев, выделяемых для операций НАТО. Кроме того, подводные лодки США, по данным источников, больше не будут предоставляться в распоряжение альянса.

Европейским странам также придется самостоятельно обеспечивать беспилотные системы для разведки.

При этом США заявляют о сохранении участия в системе ядерного сдерживания в Европе и рассчитывают на быстрое увеличение вклада европейских членов альянса. По информации Der Spiegel, Вашингтон ожидает конкретных предложений от партнеров уже в начале июня.