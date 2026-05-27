СМИ: Армения могла получить иранские комплексы ПВО ad-08 majid
Во время репетиции военного парада в Ереване были замечены иранские зенитные комплексы ближнего действия AD-08 Majid.
Об этом сообщает Clash Report.
Если информация подтвердится, Армения может стать первым известным зарубежным оператором данной системы ПВО.
По предварительным данным, поставки могли осуществляться в рамках предполагаемой секретной оружейной сделки между Ираном и Арменией, о которой сообщалось летом 2024 года. Предполагаемая стоимость соглашения оценивается примерно в $500 млн.
388