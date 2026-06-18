По итогам Международного Бакинского саммита омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и обязанности» была принята Бакинская декларация по искусственному интеллекту и правам человека.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Декларации подчеркивается, что защита прав и свобод человека, а также человеческого достоинства является главным приоритетом при разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта.

В документе государствам-членам рекомендуется развитие основанных на правах человека, безопасных, прозрачных и подотчетных механизмов управления искусственным интеллектом, защита данных, предотвращение алгоритмической предвзятости и обеспечение эффективного правового контроля.

Также важным считается оценка воздействия на права человека на всех этапах систем искусственного интеллекта, сохранение человеческого контроля при принятии решений, защита персональных данных и укрепление кибербезопасности.

В Декларации также нашли отражение развитие механизмов независимого мониторинга и аудита против алгоритмической дискриминации, укрепление защиты уязвимых групп, повышение цифровой грамотности, усиление борьбы с дезинформацией и языком ненависти.

В документе также содержится призыв к расширению сотрудничества между институтами омбудсменов и международными партнерами, обеспечению уважительного отношения частного сектора к правам человека.