Глава Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств СНГ - ФОТО

Находящийся с рабочим визитом в Казахстане первый замминистра обороны – начальник Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ в Астане.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, на заседании Комитета был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества на пространстве СНГ, по вопросам обеспечения мира и безопасности, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.

В своем выступлении К.Велиев рассказал о военно-политической ситуации, сложившейся на Южном Кавказе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, а также о новой реальности, основанной на исторической справедливости, и о вопросах евразийской безопасности.