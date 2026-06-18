В Сумгайыте оштрафован бывший имам, заставлявший сына совершать намаз

В посёлке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт по жалобе сына задержан бывший имам мечети «Хаджи Бейверди» Талех Садыгов (1977 года рождения).

Как сообщает Qaynarinfo, уроженца Сумгайыта, имеющего высшее образование, был составлен протокол по статье 515.0.2 Кодекса об административных проступках Азербайджана (нарушение установленных законом правил организации и проведения религиозных собраний, шествий и других религиозных мероприятий).

Сообщается, что поводом для обращения стал его сын Явер Садыгов. В суде он заявил, что ранее совершал намаз, однако позже прекратил, из-за чего отношения с отцом обострились.

Он также отметил, что после работы в России вернулся в дом семьи в посёлке Гаджи Зейналабдин. По его словам, отец вместе с друзьями проводил в их дворе религиозные встречи и беседы с участием около 15 человек. Это вызвало его недовольство, после чего он обратился в полицию.

Талех Садыгов подтвердил, что между ним и сыном возник семейно-бытовой конфликт. По его словам, именно сын позвонил в службу «102» МВД и сообщил о проведении религиозных мероприятий в доме.

Он заявил, что имеет образование в области религиоведения и принимал у себя дома знакомых 3 и 11 мая, отвечая на их вопросы религиозного характера. По его словам, встречи носили не характер религиозного обряда, а были научно-дискуссионными.

Решением суда Талех Садыгов признан виновным по статье 515.0.2 и оштрафован на 1500 манатов.