Опасное шоу в переполненном пассажирами автобусе — ВИДЕО

Житель Сумгайыта пожаловался на действия водителей, обслуживающих городской маршрут №7.

В редакцию Patrul.az обратился читатель, приславший видеозапись с жалобой на водителей автобусов, работающих на регулярном маршруте №7 в городе Сумгайыт.

По словам заявителя, на видео, снятом 17 июня 2026 года около 18:21, зафиксировано, как водитель автобуса с государственным регистрационным номером 50-AF-337, перевозившего пассажиров, грубо нарушает правила дорожного движения. Утверждается, что опасные манёвры водителя создавали угрозу жизни и здоровью как пассажиров, так и других участников дорожного движения.

На предоставленных редакции кадрах также, видно, что автобус управляется с нарушением требований безопасности.

При этом заявитель отмечает, что подобные случаи не являются единичными. По его словам, некоторые водители, работающие на маршруте №7, систематически игнорируют правила дорожного движения, что вызывает серьёзное недовольство и обеспокоенность пассажиров.