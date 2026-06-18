Посол Великобритании: Буду добиваться дальнейшего укрепления партнерства Лондона и Баку

Оборонные связи между Великобританией и Азербайджаном в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения короля Великобритании Чарльза III.

Посол отметил, что в ходе своей дипломатической миссии в Азербайджане намерен добиваться дальнейшего расширения и укрепления партнерства между Лондоном и Баку.

"Я имею честь опираться на более чем тридцатилетнее сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном, которое сегодня переросло в стратегическое партнерство. Наши отношения начались с энергетики: инвестиции BP помогли сформировать современную экономическую историю Азербайджана, и мы продолжаем развивать этот прочный фундамент. Но наше партнерство выходит далеко за рамки энергетики. Наши оборонные связи сильнее, чем когда-либо. Мы вместе боремся с незаконной трансграничной контрабандой товаров. Британские компании активно работают в авиации, инфраструктуре, финансах и сфере искусственного интеллекта", - сказал он.

Норман подчеркнул, что Великобритания гордится поддержкой работ по разминированию в Карабахе, помогая местным сообществам восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни.

"Помимо безопасности и бизнеса, наши связи продолжают углубляться. Во многом мы смотрим на мир одинаково. Рост числа азербайджанских студентов, выбирающих обучение в Великобритании, отражает силу этих связей и выдающуюся работу Британского совета. Но настоящая связь, которая действительно имеет значение, - это связь между нашими странами", - отметил посол.