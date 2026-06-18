Карапетян анонсировал совместный митинг оппозиции

Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян анонсировал проведение в ближайшее время в республике совместного митинга оппозиционных сил.

"Скоро мы созовем митинг со всеми оппозиционными силами", - заявил Карапетян журналистам.

"Только в этом случае мы сможем получить реальную поддержку нашего народа", — добавил он.

Кроме того, Карапетян сообщил, что намерен пригласить на первое заседание созываемого координационного совета оппозиционных сил иностранных дипломатов и представителей международных организаций.

Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно.

Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва.

Источник: РИА Новости