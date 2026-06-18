Проведен обмен мнениями по азербайджано-российским парламентским связям

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андреем Яцкиным.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече подчеркивалось, что Комиссия по сотрудничеству является важной платформой для расширения взаимодействия между нашими парламентами и обсуждения ряда других актуальных вопросов, а также отмечалось, что очередное заседание прошло успешно и состоялись полезные обсуждения.

В ходе беседы затрагивалось успешное развитие связей между законодательными органами двух стран. Отмечалось, что встречи между председателями парламентов и депутатами служат дальнейшему расширению этих отношений.

Также были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках международных парламентских организаций, включая Межпарламентский союз и Межпарламентскую ассамблею СНГ, и другие международные организации.

На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.