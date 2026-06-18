 Лавров: Удары по объектам, влияющим на боеспособность ВСУ, будут регулярными | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Лавров: Удары по объектам, влияющим на боеспособность ВСУ, будут регулярными

First News Media18:15 - Сегодня
Лавров: Удары по объектам, влияющим на боеспособность ВСУ, будут регулярными

Россия будет проводить массированные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ. Эта цель, поставленная президентом Владимиром Путиным, выполняется, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя атаку БПЛА ВСУ на Москву.

Его цитирует ТАСС.

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки Киева о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», — отметил министр.

Реальные шаги должны последовать в ответ на атаку Украины на Московский регион, только слов недостаточно, подчеркнул Лавров.  

«Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», — сказал министр. 

Поделиться:
368

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял руководителей структур Арабской координационной группы - ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили достигнутое соглашение между США и ...

Политика

Азербайджанский лидер: Сегодня мир уже является реальностью - ВИДЕО

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

В мире

Такси с фанатами сборной Аргентины обстреляли в США перед игрой ЧМ с Алжиром

Азербайджанец объявлен в розыск из-за долга по алиментам в 1,5 млн

Лавров: Удары по объектам, влияющим на боеспособность ВСУ, будут регулярными

Суд продлил домашний арест архиепископа Баграта Галстаняна

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Пашинян отправляет Анну Акопян в США в качестве первой леди

Тело скончавшейся актрисы сериала «Клюквенный щербет» вынесли из её дома в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Человек-паук» из Йемена погиб при восхождении на вулканический кратер - ВИДЕО

Зеленский подписал закон об исключении русского языка из списка защищённых языков в Украине

Последние новости

Юсиф Эйвазов о магии легендарной Arena di Verona и открытии нового сезона

Сегодня, 21:21

Голы Эрлинга Холанда на ЧМ-2026 вызвали землетрясение в Норвегии

Сегодня, 21:20

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили достигнутое соглашение между США и Ираном

Сегодня, 21:00

В Баку мужчина пришёл в клинику с жалобами на зрение и ограбил гинеколога

Сегодня, 20:45

Посол Великобритании: Буду добиваться дальнейшего укрепления партнерства Лондона и Баку

Сегодня, 20:37

Принята Бакинская декларация по искусственному интеллекту и правам человека -

Сегодня, 20:20

Азербайджанский лидер: Сегодня мир уже является реальностью - ВИДЕО

Сегодня, 20:15

Такси с фанатами сборной Аргентины обстреляли в США перед игрой ЧМ с Алжиром

Сегодня, 20:00

В Сумгайыте оштрафован бывший имам, заставлявший сына совершать намаз

Сегодня, 19:45

В Баку арестованы таксисты, пытавшиеся познакомиться с пассажирками

Сегодня, 19:30

Опасное шоу в переполненном пассажирами автобусе — ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Посол Швеции проинформирован о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 19:00

Азербайджанец объявлен в розыск из-за долга по алиментам в 1,5 млн

Сегодня, 18:45

Азербайджанский стрелок из лука завоевал квоту для участия в IV Евроиграх

Сегодня, 18:30

Лавров: Удары по объектам, влияющим на боеспособность ВСУ, будут регулярными

Сегодня, 18:15

Проведен обмен мнениями по азербайджано-российским парламентским связям

Сегодня, 18:00

Суд продлил домашний арест архиепископа Баграта Галстаняна

Сегодня, 17:54

Ханкенди примет международную конференцию SocGov 2026

Сегодня, 17:47

Глава Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств СНГ - ФОТО

Сегодня, 17:40

Армия Израиля намерена продолжить операцию на юге Ливана

Сегодня, 17:24
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02