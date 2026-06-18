Лавров: Удары по объектам, влияющим на боеспособность ВСУ, будут регулярными

Россия будет проводить массированные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ. Эта цель, поставленная президентом Владимиром Путиным, выполняется, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя атаку БПЛА ВСУ на Москву.

Его цитирует ТАСС.

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки Киева о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», — отметил министр.

Реальные шаги должны последовать в ответ на атаку Украины на Московский регион, только слов недостаточно, подчеркнул Лавров.

«Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», — сказал министр.