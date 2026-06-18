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Ханкенди примет международную конференцию SocGov 2026

First News Media17:47 - Сегодня
Ханкенди примет международную конференцию SocGov 2026

В октябре этого года в городе Ханкенди планируется проведение международной конференции на тему «SocGov2026: Цифровой анализ для умного управления». Мероприятие, которое будет организовано Агентством DOST в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, задумано как платформа для международных дискуссий и сотрудничества в области социального управления, цифровой трансформации и инновационных решений.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

Отмечается, что цель заключается в укреплении глобального сотрудничества и обмена опытом в социальной сфере, продвижении инновационных технологических решений и внесении вклада в укрепление инклюзивных ценностей.

На мероприятии будут обсуждены такие темы, как цифровой анализ, искусственный интеллект, этичное управление и принятие решений на основе данных.

На конференции планируется участие представителей различных стран, международных организаций, сторон, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и технологий, экспертов и исследователей.

В рамках мероприятия пройдет конкурс по номинациям «Цифровые решения на основе искусственного интеллекта в социальной сфере», «Социальное волонтерство и гражданские инициативы», «Научный вклад в социальное развитие», «Региональная социальная инициатива». Также будут вручены индивидуальные награды в номинациях «Молодой социальный инноватор года», «Лидер/инициатор социальной трансформации», «За устойчивый вклад в развитие социальной сферы».

Победители конкурса будут объявлены и награждены во время конференции.

Для получения постоянно обновляемой информации о мероприятии рекомендуется следить за официальными аккаунтами Агентства DOST в социальных сетях.

Фейсбук: https://www.instagram.com/dost.agentliyi

Инстаграм: https://www.instagram.com/dost.agentliyi

X: https://x.com/dostagentliyi

Напомним, что первая международная конференция в рамках бренда SocGov (социальное управление) прошла в прошлом году в ороде Баку с участием 450 представителей международных организаций из около 20 стран.

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