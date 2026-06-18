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Погода на пятницу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

First News Media14:50 - Сегодня
Погода на пятницу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 18 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днём – 31-36° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 60-70%, днём – 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, с грозами и градом. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днём - 33-38° тепла. В горных районах ночью будет 10-15° тепла, днём - 20-25°, местами до 27-30° тепла.

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