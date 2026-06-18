В Баку арестованы таксисты, пытавшиеся познакомиться с пассажирками

В Баку арестованы двое таксистов, беспокоившие пассажирок.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошёл в районе станции метро «Сахиль» Сабаильского района и вблизи Нагорного парка.

Согласно составленному административному протоколу, 23-летний Аббас Ашрафов (имя и фамилия условные) и 35-летний Мурад Гадиров (имя и фамилия условные), работая таксистами, пытались познакомиться с женщинами, садившимися в их автомобили в качестве пассажиров. В ходе таких разговоров водители доставляли женщинам беспокойство и не позволяли им сразу выйти из автомобиля.

В результате одна из пострадавших у станции метро «Сахиль», а другая — вблизи Нагорного парка — стали звать на помощь. Сотрудники полиции, находившиеся на службе в этом районе, оперативно вмешались и остановили автомобили.

Во время отдельных инцидентов оба водителя сначала не подчинились законным требованиям полиции. Однако они были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении них были составлены административные протоколы по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535 (неповиновение законному требованию полиции или военнослужащего) Кодекса об административных проступках.

В ходе судебного заседания Аббас Ашрафов попросил назначить ему более мягкое наказание.

Решением суда оба водителя были арестованы в административном порядке сроком на 15 суток.