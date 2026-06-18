Азербайджанский стрелок из лука завоевал квоту для участия в IV Евроиграх

На чемпионате Европы на открытом воздухе, прошедшем 18-24 мая в Анталье, азербайджанский стрелок из лука Мухаммедали Алиев, набрав 659 очков среди 88 участников, занял 29-е место.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном олимпийском комитете, с этим результатом спортсмен завоевал квоту на участие в IV Европейских играх, которые пройдут в будущем году в Стамбуле.

Этот результат является первой квотой на Евроигры, завоеванной среди лучников в национальной истории этого вида спорта. Это достижение М. Алиева также считается одним из важных шагов на пути к Олимпийским играм, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.