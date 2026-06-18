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Армия Израиля намерена продолжить операцию на юге Ливана

First News Media17:24 - Сегодня
Армия Израиля намерена продолжить операцию на юге Ливана

Армия обороны Израиля сообщила, что продолжит операцию против ливанской группировки "Хезболла" в зоне безопасности на юге Ливана.

"В соответствии с оперативной необходимостью, ЦАХАЛ развернут в безопасной зоне примерно в 10 км внутри территории Ливана, - говорится в заявлении. - Военные ЦАХАЛ удерживают позиции на юге Ливана и продолжат ликвидацию угроз и усиление обороны жителей на севере Израиля.

Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму.

Источник: INTERFAX.RU 

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