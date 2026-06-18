Такси с фанатами сборной Аргентины обстреляли в США перед игрой ЧМ с Алжиром

Такси с болельщиками сборной Аргентины, направлявшимися на матч чемпионата мира против Алжира, было обстреляно в США, сообщает The New York Times.

По данным издания, во время поездки к стадиону неизвестный открыл огонь по автомобилю. В результате ранения получил водитель такси, при этом пассажиры-болельщики не пострадали.

Встреча первого тура группового этапа завершилась победой Аргентины над Алжиром со счётом 3:0. Матч прошёл на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити. Лионель Месси оформил хет-трик и установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству голов, повторив достижение Мирослава Клозе.

После этой победы сборная Аргентины набрала три очка и возглавила группу J. Чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию.