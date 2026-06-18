Посол Швеции проинформирован о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

18 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Королевства Швеция в Азербайджане Тобиасом Лоренцсоном в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи обсуждались вопросы политического диалога, а также сотрудничества в сферах экономики, торговли, в гуманитарной области и сфере образования между Азербайджаном и Швецией. Стороны подчеркнули значимость развития двусторонних отношений, продолжения взаимных визитов и контактов.

Министр Джейхун Байрамов, с удовлетворением отметив развитие существующих отношений между двумя странами, выразил послу признательность за усилия, приложенные в этом направлении. Он высоко оценил вклад, внесенный послом Т. Лоренцсоном в развитие азербайджано-шведских связей за период его деятельности, и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

На встрече также состоялся обмен мнениями о региональной ситуации, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, работах по восстановлению и реконструкции в регионе в постконфликтный период, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол выразил благодарность за поддержку, оказанную в период его деятельности в нашей стране.