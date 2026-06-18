Суд продлил домашний арест архиепископа Баграта Галстаняна

Суд продлил на три месяца домашний арест архиепископа Баграта Галстаняна.

Прокурор высказал мнение о необходимости продлить домашний арест. Сторона защиты требовала прекратить «беззаконие» и освободить архиепископа.

«Неоспоримый факт, что мы не террористы», - подчеркнул архиепископ Галстанян. Он предположил, что власти сами испуганы собственным поведением. Заявление премьера о тотальном подкупе он считает попытками запугать людей. «Мы антитеррористы», - сделал вывод архиепископ, завершив свое выступление требованием свободы для другого мятежного архиепископа Микаэла Аджапахяна.

В то же время суд позволил Галстаняну каждое воскресенье посещать литургию в Эчмиадзине.

Источник: News.am