Азербайджанец объявлен в розыск из-за долга по алиментам в 1,5 млн

Судебные приставы Тверской области России объявили в розыск отца-должника по алиментам.

В рамках принудительного исполнения судебных решений о взыскании алиментов разыскивается должник, который умышленно уклоняется от исполнения родительских обязательств, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. У

точняется, что сумма задолженности на сегодняшний день составляет более 1,5 миллиона рублей. Разыскиваемый – Бодуров Турал Гурбан Оглы 1987 года рождения, уроженец Азербайджанской ССР. По данным приставов, он намеренно скрывается, регулярно меняет места жительства.

Также есть сведения о том, что мужчина передвигается на автомобиле по территориям соседних областей.