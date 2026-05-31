Китай, Россия и Пакистан могут стать гарантами соглашения между Ираном и США

Контроль за выполнением обязательств в рамках возможного соглашения между Ираном и США могут осуществлять Китай, Россия и Пакистан. Об этом заявил заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Махмуд Набавиан.

По мнению Набавиана, помимо резолюции Совета Безопасности, в проект соглашения с иранской стороны включены и другие гарантии. В частности, после согласования любой договоренности между Ираном и США Тегеран не предпримет никаких шагов до тех пор, пока Вашингтон не примет меры по укреплению доверия. Проект соглашения предусматривает создание Комиссии по контролю за исполнением меморандума, и по предложению иранской стороны в нее будут включены Китай, Россия и Пакистан.

Также отмечено, что важнейшей гарантией Ирана для обеспечения выполнения обязательств противоположной стороной является Ормузский пролив, контроль над которым останется за Тегераном. В случае нарушения соглашения Иран пересмотрит управление движением в Ормузе.

Ранее Набавиан сообщил о двух основных требованиях, выдвинутых вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на переговорах между США и Ираном в Исламабаде. Первое требование — полное открытие Ормузского пролива, второе — вывоз из Ирана всего урана, обогащенного до 60%.

Согласно предварительному проекту меморандума из 14 пунктов о взаимопонимании между США и Ираном, Тегеран обязуется восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение месяца, а США — вывести свои военные силы из района вокруг Ирана и снять морскую блокаду. Однако на данный момент стороны еще не согласовали этот документ из-за ряда разногласий по основным пунктам.