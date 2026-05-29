Трек «Камин» получил англоязычную версию на фоне нового вирусного тренда - ВИДЕО

Песня «Камин» в исполнении народного артиста EMIN’a и популярного исполнителя Jony спустя несколько лет после релиза вновь стала вирусной благодаря тренду в TikTok с нейросетевыми видео.

В 2026 году соцсети заполнили AI-ролики с абсурдными «драмами» фруктов и овощей, где в качестве саундтрека массово используется именно «Камин». На фоне международного всплеска популярности трека артисты представили его англоязычную версию, которая уже доступна на всех цифровых платформах.

Подчеркнем, что изначально выпущенная в 2020 году композиция не имела глобального вирусного эффекта, однако спустя годы получила вторую жизнь благодаря алгоритмам соцсетей и пользовательскому контенту.

