«Сижу, смотрю - баклажан плачет»: Jony прокомментировал вирусный тренд с фруктами - ВИДЕО

Популярный исполнитель Jony впервые прокомментировал вирусные видео про измены фруктов под песню «Камин», которую он исполняет дуэтом с народным артистом Азербайджана EMIN’ом.

В 2026 году соцсети заполнили AI-видео, в которых бананы «изменяют» клубнике, помидоры ревнуют огурцы, а герои устраивают эмоциональные сцены в аэропортах, кафе и на улицах городов - фоном для большинства таких роликов стала именно песня «Камин», вышедшая еще в 2020 году. На фоне тренда резко выросли показатели Jony на музыкальных платформах – его ежемесячная аудитория достигла 831 миллиона слушателей, а потенциальные роялти от прослушиваний могут составлять около 3 миллионов долларов (5,1 млн манатов) в месяц.

Jony впервые прокомментировал вирусные видео про измены фруктов, отметив в комментарии Super.ru следующее: «Конечно, я в курсе про эти ролики с фруктами и овощами. Друзья и команда скидывали мне эти видео. Сначала я не понимал, что происходит. Сижу, смотрю, клубника кого-то кидает, баклажан плачет, а на фоне играет «Камин». Это выглядело настолько абсурдно, что я не мог оторваться. Но здорово, что песня цепляет, раз ее используют даже для таких драматических сюжетов».

Популярный исполнитель подчеркивает, что «дыхание у трека было и до этих роликов»: «Камин» давно занял первые места на площадках на момент выхода в Россию и СНГ. Спустя время песня стремительно разошлась в социальных сетях и набирала сумасшедшие цифры. Я насчитал более 36 стран, где люди исполняли камин на своих языках. Она была на пике раньше фруктовых роликов».

Отметим, что в комментарии Jony не затронул тему заработка от прослушиваний трека «Камин» на стриминговых платформах.