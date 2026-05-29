38-летний нападающий «Интер Майами» попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026.

Ранее он играл на мировом первенстве в 2006, 2010, 2014 (стал вице-чемпионом), 2018 и 2022 (стал чемпионом) годах.

Еще не один футболист не принимал участия в шести розыгрышах этого турнира. В этом году рекорд могут обновить Месси и 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Кроме Месси и Роналду, на пяти чемпионатах мира выступали Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо (все — Мексика) и Лотар Маттеус (ФРГ / Германия).