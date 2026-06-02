Розы, овощи и другое: Армения перенаправила экспорт в Европу на фоне ограничений России

Первые партии тепличных роз и овощей из Армении, на которые введены ограничения в России, переправлены в другие страны.

Об этом заявил журналистам в ходе предвыборной агитации премьер-министр Никол Пашинян.

На просьбу уточнить, какие это страны, Пашинян ответил: "Это и страны Евросоюза, и другие. Когда товар будет доставлен, скажем, какие".

По его словам, над реализацией товара уже работает несколько бизнес-делегаций, поэтому "непроданного товара не останется".

30 мая 2026 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

С 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении.

Источник: «Sputnik Армения»