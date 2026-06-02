В Баку водители жалуются на новую разметку на проспекте Вагифа - ФОТО

В социальных сетях обсуждают изменения в организации дорожного движения и разметке на различных улицах и проспектах Баку.

Как сообщает «Qafqazinfo», в последнее время замешательство у водителей вызвали работы по нанесению дорожной разметки, проведенные на проспекте Вагифа.

Водитель, поделившийся видео с места событий, отметил, что разная ширина полос и выступы у края полосы для микромобильности вызывают непонимание и путаницу.

В ответ на запрос по этому поводу в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) сообщили, что при нанесении разметки на проспекте Вагифа все нормативы были соблюдены.

«Правая полоса на проспекте Вагифа сделана более широкой для удобства посадки и высадки пассажиров. Вдоль дороги установлены дорожные знаки 3.28 ("Стоянка запрещена"). Данное решение применяется для того, чтобы транспортные средства, совершающие кратковременную остановку в правой полосе, не создавали помех движению позади идущего потока.

Полукруглые буферы в начале и конце полос определяют конкретную зону остановки транспортных средств. Эти буферы предназначены для обеспечения безопасного радиуса маневра автомобилей, въезжающих на пересекающие улицы и выезжающих на проспект», - отмечается в сообщении.