Как и когда зарегистрироваться на конкурс по приему учителей?

Начинается этап электронного приема документов на конкурс по приему учителей на работу в государственные общеобразовательные учреждения на 2026–2027 учебный год.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что этап электронного приема документов охватит период с 3 по 10 июня.

Напомним, что лица, желающие принять участие в конкурсе, после получения единого входа «Digital Login» могут зарегистрироваться на сайте www.miq.edu.az с 11:00 3 июня до 11:00 10 июня.