Европейский союз (ЕС) предоставит Армении €2,2 млн на поддержку процесса либерализации визового режима, средства пойдут на такие направления, как управление границами, безопасность документов и реформы правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

"Европейский союз выделяет Армении €2,2 млн на поддержку процесса либерализации визового режима. Финансирование будет направлено на управление границами, безопасность документов и реформы правоохранительных органов", — говорится в сообщении ведомства. При этом уточняется, что средства пойдут по линии запущенной 1 июня программы "Поддержка диалога по либерализации визового режима в Армении в области управления границами, безопасности документов и реформ правоохранительных органов".

Также отмечается, что министр внутренних дел Арпине Саркисян в этой связи подчеркнула, что это первая в Армении программа, которая напрямую поддерживает процесс либерализации визового режима. Согласно ведомству, указанная программа реализуется Литвой при финансовой поддержке Европейского союза в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел Армении.

5 ноября 2025 года ЕС официально передал Армении План действий по либерализации визового режима. 9 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с занимавшим тогда пост замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом сообщил, что Ереван и Брюссель начинают переговоры по либерализации визового режима. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема либерализации визового режима продиктована распространением влияния ЕС на Южном Кавказе, "а по сути, сами же западники формулируют это как открытие второго фронта против России". Она добавила, что Брюссель получит рычаги давления на политику Армении после начала переговоров о либерализации визового режима.