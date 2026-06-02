Число погибших в результате российских ночных ударов по Киеву и Днепру достигло 18 человек - ФОТО

Число погибших в результате ночных ударов ВС РФ по Киеву и Днепру достигло 18 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские медиа.

По последним данным мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве в результате масштабного ночного нападения российских спецслужб погибли 6 человек.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что до 12 человек увеличилось количество погибших из-за массированного российского удара.

