GQ представил обложки с главными актёрами фильма Кристофера Нолана «Одиссея» - ФОТО

Американский журнал GQ опубликовал новый материал, посвящённый предстоящему фильму Кристофера Нолана «Одиссея», в рамках которого представлены обложки с тремя ключевыми исполнителями проекта - Мэттом Дэймоном, Томом Холландом и Робертом Паттинсоном.

Напомним, что Мэтт Дэймон исполняет роль Одиссея, центрального героя истории. Том Холланд играет Телемаха - сына Одиссея, отправляющегося на поиски отца. Роберт Паттинсон воплощает образ Антиноя - одного из претендентов на руку Пенелопы и ключевого антагониста в сюжете, связанном с возвращением героя домой.

Проект «Одиссея» Кристофера Нолана является масштабной экранизацией древнегреческого эпоса Гомера и входит в число наиболее ожидаемых кинорелизов 2026 года – мировая премьера фильма состоится 15 июля.

