Помощник госсекретаря США посетил Аллею шехидов
Находящийся с визитом в Азербайджане помощник государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр посетил Аллею шехидов.
Как сообщает 1news.az, информация размещена на странице посольства США в Баку в X .
"Делегация США во главе с помощником государственного секретаря Калебом Орром посетила Аллею шехидов, почтив память тех, кто пожертвовал жизнью за независимость и суверенитет Азербайджана", - говорится в публикации дипмиссии.
The U.S. delegation led by Assistant Secretary of State Caleb Orr paid tribute at Martyrs’ Alley, honoring the memory of those who sacrificed their lives for Azerbaijan’s independence and sovereignty. pic.twitter.com/K2zGjOi8B5 — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) June 2, 2026