Женщина впервые за 115 лет возглавит один из ведущих оркестров США - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова17:11 - Сегодня
Дирижёр из Гонконга Элим Чан назначена новым музыкальным руководителем Симфонического оркестра Сан-Франциско, став первой женщиной за всю 115-летнюю историю коллектива, занявшей этот пост. Она сменит Эсу-Пекку Салонена, который покинул должность в 2025 году.

Симфонический оркестр Сан-Франциско считается одним из ведущих академических коллективов США и входит в число наиболее авторитетных оркестров Северной Америки, определяя заметные тенденции в развитии классической музыки.  Назначение женщины на должность дирижёра оркестра, входящего в так называемую «Большую семёрку» симфонических коллективов США, стало по-настоящему значимым событием в мире классической музыки.

В истории оркестра ранее также значимую роль играл дирижёр Майкл Тилсон Томас, один из бывших музыкальных руководителей коллектива, ушедший из жизни в начале текущего года.

Элим Чан уже знакома с оркестром, её дебют состоялся в январе 2023 года, когда под её управлением прошла мировая премьера произведения Элизабет Огонек Moondog. С тех пор она неоднократно возвращалась к коллективу, исполняя произведения Бриттена, Холста и Чайковского.

До назначения в Сан-Франциско Чан занимала пост главного дирижёра Антверпенского симфонического оркестра и была главным приглашённым дирижёром Королевского шотландского национального оркестра. В 2024 году она также открывала концертный сезон знаменитого фестиваля Би-би-си Промс.

Согласно планам, Чан вернётся к работе с оркестром в июне и октябре текущего сезона, а официально вступит в должность музыкального руководителя в сентябре 2027 года. Она будет работать с коллективом не менее десяти недель в году. В сезоне 2026–2027 годов также запланирован её дебют с Берлинским филармоническим оркестром.

 

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. НаканунеСегодня, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57