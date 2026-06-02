Женщина впервые за 115 лет возглавит один из ведущих оркестров США - ВИДЕО

Дирижёр из Гонконга Элим Чан назначена новым музыкальным руководителем Симфонического оркестра Сан-Франциско, став первой женщиной за всю 115-летнюю историю коллектива, занявшей этот пост. Она сменит Эсу-Пекку Салонена, который покинул должность в 2025 году.

Симфонический оркестр Сан-Франциско считается одним из ведущих академических коллективов США и входит в число наиболее авторитетных оркестров Северной Америки, определяя заметные тенденции в развитии классической музыки. Назначение женщины на должность дирижёра оркестра, входящего в так называемую «Большую семёрку» симфонических коллективов США, стало по-настоящему значимым событием в мире классической музыки.

В истории оркестра ранее также значимую роль играл дирижёр Майкл Тилсон Томас, один из бывших музыкальных руководителей коллектива, ушедший из жизни в начале текущего года.

Элим Чан уже знакома с оркестром, её дебют состоялся в январе 2023 года, когда под её управлением прошла мировая премьера произведения Элизабет Огонек Moondog. С тех пор она неоднократно возвращалась к коллективу, исполняя произведения Бриттена, Холста и Чайковского.

До назначения в Сан-Франциско Чан занимала пост главного дирижёра Антверпенского симфонического оркестра и была главным приглашённым дирижёром Королевского шотландского национального оркестра. В 2024 году она также открывала концертный сезон знаменитого фестиваля Би-би-си Промс.

Согласно планам, Чан вернётся к работе с оркестром в июне и октябре текущего сезона, а официально вступит в должность музыкального руководителя в сентябре 2027 года. Она будет работать с коллективом не менее десяти недель в году. В сезоне 2026–2027 годов также запланирован её дебют с Берлинским филармоническим оркестром.